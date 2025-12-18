Orange Cassidy vence a Máscara Dorada en el Continental Classic

La actividad del Continental Classic continuó con un choque de estilos entre Orange Cassidy y Máscara Dorada, un combate marcado por la velocidad, la lucha a ras de lona y constantes transiciones que mantuvieron la incertidumbre hasta el final.
Desde el arranque, Dorada buscó sorprender con técnica pura y rápidos intentos de conteo, obligando a Cassidy a responder con derribos poco ortodoxos para frenar el ímpetu del enmascarado. Máscara Dorada tomó distancia para desplegar su agilida, mientras Orange respondía con su característico ritmo pausado.
► Momentos clave
En la recta final, Máscara Dorada volvió a castigar la espalda de Cassidy y buscó un Shooting Star Press, pero Orange lo esquivó a tiempo. Ambos intercambiaron rápidos intentos de conteo hasta que Dorada ejecutó un vuelo; sin embargo, Cassidy revirtió el movimiento para atrapar a su rival en un conteo.
► ¿Qué pasará ahora?
Con esta victoria, Orange Cassidy se mantiene firme en la Blue League del Continental Classic, Máscara Dorada pese a dar un buen encuentro terminó siendo derrotado por segunda vez.