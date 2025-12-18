Orange Cassidy vence a Máscara Dorada en el Continental Classic

La actividad del Continental Classic continuó con un choque de estilos entre Orange Cassidy y Máscara Dorada, un combate marcado por la velocidad, la lucha a ras de lona y constantes transiciones que mantuvieron la incertidumbre hasta el final.

Desde el arranque, Dorada buscó sorprender con técnica pura y rápidos intentos de conteo, obligando a Cassidy a responder con derribos poco ortodoxos para frenar el ímpetu del enmascarado. Máscara Dorada tomó distancia para desplegar su agilida, mientras Orange respondía con su característico ritmo pausado.

Orange Cassidy and Máscara Dorada doing spots on ropes with OC’s shtick. LUCHA LIBRE ORANGE CASSIDY. 😂

pic.twitter.com/iPolLZtYpR — Drainmaker (@DrainBamager) December 18, 2025

► Momentos clave

En la recta final, Máscara Dorada volvió a castigar la espalda de Cassidy y buscó un Shooting Star Press, pero Orange lo esquivó a tiempo. Ambos intercambiaron rápidos intentos de conteo hasta que Dorada ejecutó un vuelo; sin embargo, Cassidy revirtió el movimiento para atrapar a su rival en un conteo.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Orange Cassidy se mantiene firme en la Blue League del Continental Classic, Máscara Dorada pese a dar un buen encuentro terminó siendo derrotado por segunda vez.