Orange Cassidy: «Soy como una droga»

Orange Cassidy es uno de los luchadores más especiales de AEW. ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Y cómo cree que lo miran los demás? Esta y otras preguntas, respondidas.

► En palabras de Orange Cassidy

Personaje y persona

“La gente dice, ‘Oh, nunca rompes el personaje’. Pero no hay nada que romper. Esto es quien soy.”

Sobre conectar con el público

“Esa historia que contaste, la escucho todo el tiempo, y es de lo que más orgullo siento. Porque cuando alguien me dice: ‘Gracias a ti, mi novia o mi novio ahora ve lucha conmigo’, o ‘Mis padres vienen a los shows porque quieren verte’, eso significa todo para mí. Una vez un padre me dijo: ‘Nunca podía conectar con mis hijas. Odian la lucha, pero te vieron a ti y ahora vienen conmigo’. Y detrás de él estaban sus tres hijas vestidas como yo. Yo le dije: ‘Tienes que contarme eso’. Porque si no puedo lograr algo así, ¿entonces qué estoy haciendo? ¿Para qué existe todo esto?”.

Estilo y su filosofía

“Uso jeans, una chamarra de mezclilla, gafas de sol. Solo intento cuando tengo que hacerlo y solo hago lo que tengo que hacer cuando tengo que hacerlo. Es algo digerible. Relatable, creo que esa no es la palabra correcta, pero lo entiendes.”

El propósito de su personaje

“Mi idea siempre fue ser alguien con quien la gente se pudiera identificar. Quiero que alguien que cambie de canal y vea lucha diga: ‘Ok. Está bien. Diviértete. Relájate. Solo disfruta’. Porque la lucha puede parecer rara desde afuera: hombres en calzoncillos, aceitados, dándose bofetadas. Pero si yo aparezco, con mi forma de ser, es más fácil entrar, reírse, y pasarla bien. Ese era el propósito.”

¿Cómo lo ven otros luchadores?

“Entiendo que haya gente en la lucha que piense que me estoy burlando del negocio. Pero normalmente esas personas nunca me han visto luchar. Esto no funcionaría si yo no supiera luchar. Tomo la lucha mucho más en serio de lo que la gente piensa. La amo y la respeto muchísimo. Pienso en ella todo el tiempo, analizo cada detalle, porque quiero perfeccionar mi arte.”

La lucha como arte y entretenimiento

“La lucha profesional es única. No es necesario preguntar si es real o si es guionizada. Es lucha profesional, punto. Dejemos atrás esa tontería de los 80 y 90. Crezcan. Es 2025.”

La accesibilidad de AEW y su papel como “puerta de entrada”

“Alguien dijo una vez que Orange Cassidy es el luchador favorito del amigo que trajiste a la fiesta y no sabía lo que era. Y me parece una descripción perfecta. Ese es el objetivo: que te conviertas en fan de la lucha. Soy como una droga de entrada: te atrapo con un poquito y luego ya estás dentro.”

Lo incómodo del contacto físico en la lucha

“Hay que superarlo. Simplemente lo haces. Pero déjame decirte algo: hay gente muy apestosa ahí fuera. Al principio de mi carrera, un tipo tenía el equipo sucio y un veterano lo echó del vestidor porque olía mal. En ese momento no lo entendí, pero ahora sí. No necesito eso en mi nariz. Solo lávate, sé respetuoso. La gente piensa que nos afeitamos por estética, pero no, lo hago porque sé que la cabeza de alguien va a estar ahí, y quiero mantenerlo limpio.”

Equivocarse y aprender

“Creo que tenemos un problema hoy en día: la gente no admite cuando se equivoca. Está bien estar equivocado. Está bien decir algo con pasión y luego aceptar que estabas mal. Solo dilo y sigue adelante.”