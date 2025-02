Orange Cassidy sobre los detractores de AEW: «Tal vez hay algo en sus vidas que los enoja y necesitan desahogarse»

Recientemente reportábamos el éxito financiero que fue para AEW su más reciente especial televisivo, Grand Slam: Australia, además de cómo su mayor polémica es una repetición de lo que vivió WWE en 1991 con WrestleMania 7.

Curiosamente en redes sociales a veces se puede leer como hay personas que se alegran que a compañías fuera de WWE les vaya mal, lo cual es irónico porque a la larga eso afecta a la lucha profesional, pero es entendible el fanatismo por la compañía estadounidense.

Pues bien.

Alguien que no lo entiende es Orange Cassidy, quien no fue tímido en unas recientes declaraciones apropósito de lo anterior.

Lo anterior durante una entrevista con Bill Apter en Sportskeeda Wrestling. Aquí Cassidy tocó sitios comunes como el uso de arenas pequeñas, falta de aforo en eventos y los dramas tras bambalinas.

Para llegar a la chicha, Apter preguntó lo siguiente.

«Mi última pregunta es… y, y… No iba a hacer esta pregunta, pero de alguna manera abrimos el tema de los detractores de AEW. Oh, Dios mío, respuesta a los detractores de AEW. Tienen que ir a arenas más pequeñas… ¡Oh, Dios mío! No están llenando los recintos… ¡Oh, Dios mío! Hay diferencias… ¿Qué les respondes a estas personas?«.