Orange Cassidy se ofrece para una posible secuela de ‘Barbie’

Se desconoce si ‘Barbie’, una de las películas de más éxito de 2023, va a tener secuela. En el presente de Hollywood sería práctiamente obligatorio que así fuera. Y según los rumores, Warner Bros. Discovery está no solo valorando la opción de continuar con la historia sino de expandir el universo. Aunque la directora del film, Greta Gerwig, podría no encargarse de realizar el segundo. Nada es oficial todavía. Pero aún así hablamos de ello a través de las recientes declaraciones de Orange Cassidy en TMZ Sports.

► ¿Orange Cassidy en Hollywood?

La estrella de AEW no tiene una carrera como actor pero estaría interesado en participar en ‘Barbie 2’:

«Claro que actuaría, lo que sea, está bien. Siento que lo resolvería. Definitivamente, me encantaría hacer algo así,» dijo Cassidy. «Cuando la gente me compara con Ryan Gosling, déjame contarte una pequeña historia rápida. Estaba luchando en un show independiente, creo que fue en Texas, había como 50 personas en la multitud. No sabían quién era yo; no les importaba. Salgo, camino alrededor del ring para entrar, y un chico dijo: ‘Oh sí, aquí viene este tipo. Se parece a Ryan Gosling.’ Ese es el mejor cumplido que alguien me ha dado jamás. La idea de que me parezco a Ryan Gosling es como: ‘Oh, gracias. Gracias.’»

«No sé qué voy a hacer. No tengo pasatiempos fuera de la lucha. Dormir, ¿es un buen pasatiempo? Me encanta dormir. Dormir es genial,» continuó Cassidy. «Lo de Ryan Gosling, cuando salió la película Barbie y empezaron a salir todos esos posts, mi Twitter explotó con cosas como: ‘Mira, es Orange Cassidy en la película.’ Yo pensaba, sí, ojalá estuviera junto a Margot Robbie en esa película. Métanme en la secuela.»