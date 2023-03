Orange Cassidy retuvo el Campeonato All Atlantic ante Jay Lethal

Después de defender el Campeonato All Atlantic AEW, Orange Cassidy una vez más puso en juego el título, ahora contra Jay Lethal.

Estos dos luchadores ya se han enfrentado en otras ocasiones y están parejos, pues, ambos se han llevado la victoria en algún momento.

Fue así, que ambos luchadores sacaron lo mejor de su repertorio, mostrando que no podían dejar a su rival que quedara con otra victoria.

Cassidy se mostró mucho más serio que de costumbre, pues Lethal no iba a permitir que esa noche el campeón saliera con el título.

Lethal se enfocó en detener los movimientos rápidos y ágiles de Cassidy, quien quedó en predicamento ante el peligroso rival.

Tras varios minutos de combate, pese a que Cassidy consiguió aplicar fuertes ataques como dos DDT seguido, no consiguió llevarse la victoria y fue contraatacado con una Figura 4, aunque consiguió zafarse al llegar a las cuerdas.

