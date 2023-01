Orange Cassidy retuvo el Campeonato All Atlantic AEW ante Jay Lethal

Orange Cassidy puso en juego el Campeonato All Atlantic AEW y lo hizo en el primer combate la noche de Dynamite de este 18 de enero. El rival en turno fue Jay Lethal.

Ambos luchadores ya se habían enfrentado, con la victoria para Lethal, por lo que el retador llegó confiado en poder ganar el combate y el cetro. Además, entre los aficionados se encontraban Sonjay Dutt, Jeff Jarrett y Satnam Singh, quienes tenían prohibido estar en ringside.

Orange Cassidy doing the walk away spot is perfect.#AEWDynamite pic.twitter.com/Oz0AJIPfhI

