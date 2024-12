Orange Cassidy predice AEW Worlds End: «Evitar, robar y huir»

AEW Worlds End tendrá a Jon Moxley exponiendo el Campeonato Mundial contra Orange Cassidy, Jay White y Adam Page. Con todo lo involucrado, puede ser uno de los grandes combates de All Elite Wrestling en 2024. Uno del cual quizá además salga un campeón distinto, como imagina Jeff Jarrett: «No me sorprendería si el viejo ‘Hangman’ encuentra una forma de salir de esa situación».

El ganador, si será una lucha de calidad, las sorpresas (Christian Cage puede desafiar por el título en cualquier momento)… todo son incógnitas. Lo único seguro parece ser es que habrá violencia. Así lo adelanta Cassidy a Mike Callow en The Line Change:

«Quiero evitarlos a todos. Todos son hombres muy peligrosos. Si haces una simple búsqueda en Google sobre Hangman Page y Swerve Strickland, te sorprenderá que este hombre todavía esté permitido estar cerca de otras personas. Cada vez que lucho contra Jon Moxley, termino cubierto de sangre. Su sangre o mi sangre. Nunca sé qué esperar de Jon Moxley, pero sí sé que será violento. Jay White, nunca tuve la oportunidad de luchar contra él, así que realmente no sé qué esperar allí. Hangman es un cañón suelto. Será interesante ver cuántas veces puedo intentar robar un pin y salir corriendo«.

¿Quién te gustaría que ganara el combate?

#AEWWorldsEnd

Saturday, Dec. 28 LIVE on PPV@AdditionFiArena | Orlando,FL

AEW World Championship@JonMoxley vs #HangmanAdamPage vs @OrangeCassidy vs @JayWhiteNZ

Jon Moxley’s challenge has been accepted, it will be a 4-Way Match for the World Title! pic.twitter.com/E6ZcM0v6xB

— All Elite Wrestling (@AEW) December 12, 2024