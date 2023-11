Orange Cassidy: «No tengo qué explicarle quien soy a la gente»

En el mundo de la lucha libre, donde las historias se tejen dentro y fuera del ring, Orange Cassidy se ha convertido en un personaje muy peculiar, pero que ha gustado a los fans. Actual Campeón Internacional de AEW, Cassidy, desafiando las percepciones previas que lo etiquetaban como un simple acto de comedia.

En un principio solo se tomaba a este luchador como algo simpático, pero poco a poco ha demostrado que puede dar batalla a quien sea. Cassidy no tiene reparos en dejar claro que no está aquí para explicar su personaje a aquellos que eligen no entenderlo.

En una reciente entrevista con Phil Strum en Under The Ring, se enfrentó a la pregunta de si tenía que explicar su enfoque único a la gente.

«La idea de que alguien diga que no me entiende es una elección activa«, afirmó Cassidy. «Creo que entienden completamente lo que está pasando. ¿Por qué tengo que explicarle a la gente? Siento que voy a sacar el arte que voy a hacer y luego, si no te gusta o no lo entiendes, está bien. Eso es lo tuyo.«

Y es que el personaje de Cassidy es alguien que parece que hace todo con flojera, apatía y simplemente está ahí, pero cuando la situación se pone tensa, pronto saca sus mejores armas.

► Su personaje refleja mucho de lo que es Orange Cassidy

Con una filosofía que equipara la lucha libre profesional con otras formas de arte, Cassidy defiende la idea de que no se le pida a un artista que explique cada pincelada de su obra. «Mantengo la lucha libre profesional en ese estándar y creo que todos deberíamos estarlo», añadió.

Cuando se le preguntó si su personaje es una versión amplificada de sí mismo, Cassidy fue claro:

«No, este soy solo yo. No hay que subir ni bajar. Esto es simplemente lo que soy. Así que, sé que dicen: ‘Oh, tienes que presentarte. No. Así es como soy.‘»

La autenticidad de Cassidy, tanto dentro como fuera del ring, ha hecho que su legión de fans crezca cada vez más, incluso es uno de los más seguidos en AEW en los últimos años.