Orange Cassidy: «Me siento un ser humano otra vez»

Ahora que regresó a AEW, Orange Cassidy expresa cómo se siente y se sintió durante su lesión, habla de ser un talento propio All Elite y apunta a otro título.

► En palabras de Orange Cassidy

Una recuperación larga, un regreso esperado

“Muy, muy lentamente, como todo en mi vida. Esta fue probablemente la lesión que me tuvo fuera del ring profesional por más tiempo que cualquier otra. Es extraño que te digan: ‘No hagas nada, solo deja que sane’. Es un proceso largo y tedioso. Cuando finalmente pude volver, me sentí como un humano normal otra vez. Es agradable estar adolorido otra vez… suena raro, pero es agradable sentir el cansancio de entrenar.” “Es difícil ver el show cuando no puedes ayudar físicamente, porque te importa mucho y quieres asegurarte de que siga creciendo. Cuando finalmente tienes la oportunidad de participar, quieres hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que me ha motivado siempre: asegurarme de que AEW siga creciendo.”

Un talento AEW

“Como dices, Orange Cassidy no parece importarle nada, pero yo me preocupo por mis amigos y por cómo podemos crecer juntos. Cuando tuve el Campeonato Internacional, me enfoqué mucho en eso y se volvió una obsesión. Me enseñó mucho sobre lo que significa tener éxito y estar en la cima, y cómo eso cambia tu perspectiva.” “AEW me permitió crecer como Orange Cassidy, evolucionar y explorar diferentes facetas del personaje. Tony Khan confió en mí desde el principio y me permitió probar cosas nuevas, cometer errores y aprender de ellos. Trabajamos muy de cerca para tomar las decisiones correctas para el show. Esa fe ha sido muy importante para mí.” “Tony me dijo que yo era un ‘AW guy’, un talento desarrollado dentro de AEW. Aunque he luchado 18 años, aquí hice mi nombre. Lo mismo con MJF, Darby Allin o Kris Statlander: ninguno hizo su nombre en New Japan o WWE, lo hicimos aquí, y eso me da mucho orgullo. Queremos lo mejor para AEW porque sentimos que crecimos juntos dentro de la lucha profesional.”

Seis años de AEW

“Han pasado seis años y que la gente aún me apoye es increíble. AEW muestra un compromiso con el crecimiento único de sus talentos. Ha tomado años llegar a donde queríamos, y eso es posible porque la empresa nos permite ese viaje largo. Los fans que realmente se preocupan por AEW siguen aquí, y siempre lo harán. Todos sentimos una responsabilidad colectiva hacia la empresa.”

Kris Statlander

“Ella es la definición de trabajar duro. Ha pasado por cosas difíciles, pero nunca guardo rencor. Es impresionante que sea la primera persona en tener tanto el TBS como el Campeonato Femenino de AEW. Es muy gratificante ver que quienes trabajan duro alcancen el éxito.”

¿A por el Campeonato TNT?

“Mi mochila de campeonatos es ligera y solitaria, así que sería agradable tener un nuevo campeonato. Kyle Fletcher lo tiene ahora, pero ya lo he enfrentado antes; casi lo vencí, y ha mejorado desde entonces. Será un desafío, pero estoy dispuesto a intentarlo.”