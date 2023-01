Orange Cassidy habla de cómo vencería a Bryan Danielson

Bryan Danielson es uno de los rivales que muchos luchadores quieren enfrentar en AEW, incluso Orange Cassidy ha pensado que en caso de enfrentarlo como podría derrotado.

El Dragón Americano enfrentará a varios oponentes en una serie de combates hasta el 8 de febrero, buscando conseguir una lucha por el campeonato máximo de la empresa ante MJF en AEW Revolution.

Al momento, no se sabe quienes serán estos retadores; sin embargo, si Cassidy llega ser uno de los elegidos, se declaró listo para el combate.

Por otro lado, otro de los rivales que quiere enfrentar es al excampeón de AEW, Jon Moxley, con quien aún tiene cuentas pendientes.

“Todavía me debe una lucha”, comentó asegurando que no sabe por qué no ha tenido una lucha contra él pese al tiempo que han compartido vestuario.