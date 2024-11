Orange Cassidy explica por qué es vital que derrote a Jon Moxley

Que AEW Full Gear 2024 vaya a acabar propiciando la venta de 10 mil boletos, cuando hace menos de una semana apenas sólo llevaba 7000 despachados, seguro se debe a la buena construcción del PPV. Y concretamente, a la historia que envuelve a su «main event», donde Orange Cassidy buscará el Campeonato Mundial AEW en posesión de Jon Moxley.

Como ya analizamos, nunca antes la compañía había concedido tanta aura de relevancia a uno de sus estelares, ni lo había hecho de manera tan maniqueísta, donde por primera vez hay algo más sobre la mesa que el título: en palabras de Excalibur, Tony Schiavone y Cía, controlar AEW.

Cassidy, no obstante, supone realmente, en vez del héroe de la historia, una suerte de antihéroe, abocado a dar un paso adelante tras ver cómo su amigo Chuck Taylor acababa defenestrado por Moxley y sus Death Riders, y a ver cómo durante WrestleDream 2024, estos rudos «retiraban» a Bryan Danielson de una manera despreciable.

Ahora, antes del combate de su vida, Cassidy es preguntado por el New York Post acerca del porqué de la importancia de salir victorioso. Y el «Freshly Squeezed» expone lo siguiente.

«No puedo creer que la gente haya olvidado que le puso una bolsa de plástico a Bryan Danielson en la cabeza. Este es el tipo de cosas a las que me refiero. Me importa mucho AEW y me importa el futuro, pero el futuro está lleno de luchadores jóvenes y talentosos, y son luchadores muy jóvenes y muy impresionables . Quiere que AEW mejore, pero la manera en que quiere hacerlo no debería significar el sacrificio de los nuestros , y pienso que es importante que esto termine ya».

Paso a recordarles todo lo programado por AEW para Full Gear 2024, a celebrarse esta noche desde el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU). SUPERLUCHAS, les recuerdo también, ofrecerá debida cobertura en directo.

