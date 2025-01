Orange Cassidy destrozado por Adam Page

Adam Page se llevó la primera victoria en la primera lucha del 2025 en AEW. Se enfrentó y venció a Orange Cassidy en una muy buena contienda.

Cassidy conectó una serie de golpes, pero rompió la cuenta al salir del ring, solo para encontrarse con otro derechazo de Hangman. Cassidy intentó lanzarse sobre Hangman, pero fue atrapado en el aire y azotado contra la rampa de entrada.

Ambos intercambiaron golpes. Page intentó un Buckshot Lariat, pero Cassidy lo esquivó. Cassidy rodó fuera del ring y Hangman lo siguió, solo para que Cassidy lo sorprendiera con unar odada a espaldas que estuvo cerca de llegar a tres. Page respondió lanzando a Cassidy contra la esquina y aplicándole una proyección con el brazo que lo mandó hacia el esquinero opuesto.

Cassidy esquivó un golpe en la esquina por parte de Page, pero este lo mandó volando desde la ceja del ring con un derechazo. Page lanzó a Cassidy contra la barricada dos veces, deteniendo la cuenta del réferi, antes de intentar una powerbomb. Cassidy contraatacó con un azotón de espaldas contra la lona y luego envió a Hangman contra la barricada.

La acción se intensificó con un intercambio constante de ofensivas. Hangman Page aseguró la victoria tras esquivar un Orange Punch y conectar su Buckshot Lariat para la cuenta de tres.

Después del combate, Page no se detuvo y continuó atacando a Cassidy, aplicándole dos martinetes Dead Eyes. También atacó a Christopher Daniels.

.@OrangeCassidy was one Orange Punch away from victory, but Hangman Adam Page was dead on target in the opening match for #AEWDynamite Fight For The Fallen

We are LIVE on TBS and max pic.twitter.com/xlXcq905sx

— AEW on TV (@AEWonTV) January 2, 2025