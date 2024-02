Orange Cassidy defendió su título en aparición imprevista en REVPRO

Aunque Orange Cassidy ya tiene rival para defender el Campeonato Intercontinental AEW, siendo este Roderick Strong, continúa defendiendo el título con mucho éxito, no solo en AEW, sino en la empresa independiente REVPRO de Inglaterra.

Su defensa título ante Strong será el domingo 3 de marzo como parte del PPV AEW Revolution 2024. Pero, regresando al evento RevPro High Stakes 2024, realizado en el Crystal Palace National Sports Centre en Londres, Inglaterra.

Aunque Cassidy realizó una sorpresiva aparición en el show. Inicialmente, en el evento High Stakes, la primera lucha de la noche iba a ser una lucha de 6 hombres en un scramble match. Sin embargo, por fortuna para los aficionados presentes, sonó la reconocida música de entrada de Cassidy, su nombre apareció en el titantron y los fanáticos se sorprendieron. Ahora el combate era por el Campeonato Intercontinental AEW. A continuación, el video con la entrada de Cassidy a REVPRO:

In a big surprise today, Orange Cassidy wrestled at Rev Pro’s “High Stakes 2024” & successfully defended his AEW International Title in a 7-Man Scramble featuring Sha Samuels, Morgan Webster, Spike Trivet, Richard Holliday, Cameron Khai & Shigehiro Irie.

Credit: Honor The Elite pic.twitter.com/mdYbltBmme

— StepdadsWrestling (@StepdadsWrestle) February 19, 2024