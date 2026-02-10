Orange Cassidy: «¿De WWE? ¡A Bad Bunny!»

La gran figura de la lucha libre profesional, y Superestrella WWE, Bad Bunny, es el hombre del momento, luego de su apotéosica presentación en el Super Bowl 2026. Y, recientemente, su nombre fue también tendencia en el mundo de la lucha libre profesional.

Todo porque un senador de Arizona, le pidió a Tony Khan fichar a Bad Bunny para que así AEW pudiera tener mayor conexión con su público latino. Khan no ha respondido a esta solicitud, pero sí otro luchador de AEW dijo que le gustaría luchar ante el nacido en Puerto Rico.

Se trata de nada más y nada menos que Orange Cassidy, quien fue entrevistado por la emisora Sirius XM y allí le preguntaron a qué luchador de WWE le gustaría enfrentarse, y eligió a Bad Bunny. Estas fueron sus palabras:

“Me gustaría entrar ahí con Bad Bunny. ¿Por qué no? Bad Bunny está bien chévere”.

Sin duda alguna, es algo que, por ahora, no se podrá cumplir, pues ni Orange Cassidy irá a WWE pronto, ni Bad Bunny irá a AEW. Y es que, según se reveló recientemente por parte de Bryan Álvarez del Wrestling Observe Live, Bad Bunny retornará muy pronto a WWE para tener una gran lucha en WWE WrestleMania 42.