Orange Cassidy comenzó a luchar en AEW cuando la empresa estaba dando sus primeros pasos en mayo de 2019 durante el evento de pago por visión Double or Nothing. Era imposible de saber entonces que el «Freeshly Squeezed» se convertiría en el Campeón Internacional más longevo así como también en una de las piezas fundamentales del elenco All Elite y retador al Campeonato Mundial.

► Cinco años de AEW

Pero precisamente en unas horas va a tener una oportunidad por el título máximo en Worlds End. Y camino al combate y al show le pidieron en una entrevista reciente con Mike Jones que repasara brevemente la breve, valga la redundancia, historia de All Elite Wrestling:

«Han sido cinco años muy largos, si eso tiene sentido. Especialmente pasando por la pandemia tan temprano en la historia de la compañía. Apenas llevábamos tres, cuatro, cinco meses, y luego tuvimos que detenernos por la pandemia. Después, al volver, tuvimos como una pequeña segunda luna de miel al salir nuevamente a la carretera y recuperar esa energía. La compañía ha crecido muchísimo. No sé cómo podríamos tener más luchadores fenomenales en este roster, pero de alguna manera Tony Khan lo logra.»

Y hablando de Worlds End, recientemente Orange Cassidy compartía su estrategia:

«Quiero evitarlos a todos. Todos son hombres muy peligrosos. Si haces una simple búsqueda en Google sobre Hangman Page y Swerve Strickland, te sorprenderá que este hombre todavía esté permitido estar cerca de otras personas. Cada vez que lucho contra Jon Moxley, termino cubierto de sangre. Su sangre o mi sangre. Nunca sé qué esperar de Jon Moxley, pero sí sé que será violento. Jay White, nunca tuve la oportunidad de luchar contra él, así que realmente no sé qué esperar allí. Hangman es un cañón suelto. Será interesante ver cuántas veces puedo intentar robar un pin y salir corriendo«.