Este sería el oponente de Goldberg en Super ShowDown 2020

«Casualmente», cada vez que un nuevo evento saudita está al caer, Goldberg regresa a las pantallas de WWE. Ocurrió a principios del pasado mes de junio, apenas tres días antes de Super ShowDown 2019, con un memorable cara a cara entre «The Myth» y The Undertaker como cierre de SmackDown. Y sucederá este viernes, también bajo la misma marca, aunque aún con la incógnita de quién será el siguiente de la lista, dándose por hecho que habrá nuevo combate de Goldberg en Super ShowDown 2020.

Y los rumores no cesan desde que McMaholandia anunció la vuelta del ex-WCW a la programación, con un nombre que vino tomando fuerza: Roman Reigns. A raíz de un intercambio tuitero que mantuvieron el pasado mes, tanto otros medios como un servidor en SÚPER LUCHAS consideramos que se trata de una de las vías más lógicas y a la vez atractivas, pues serviría para impulsar aún más a «The Big Dog» de cara a su previsto duelo contra Bray Wyatt en WrestleMania 36, obviando que el eslogan de «Spear vs. Spear» se vende solo.

Pero parece que después de todo confundimos los papeles, porque Dave Meltzer reporta en la última entrega de la Wrestling Observer Radio que la opción más probable es Bray Wyatt. Y cabe dar crédito también a mi compañero de SÚPER LUCHAS Azxa Krex, quien puso sobre la mesa el nombre del actual Campeón Universal. Así, es de suponer entonces que el magno título de SmackDown entre en liza.

Como apunto, por consiguiente WWE quiere elevar el estatus de Wyatt hasta la estratosfera antes de WM 36, frente a toda una leyenda que aparte de Brock Lesnar en WrestleMania 33, sólo Undertaker ha podido derrotar de manera legítima, bajo la antes citada lucha de la anterior entrega de este PPV.

Super ShowDown 2020 tendrá lugar el próximo día 27, desde el Estadio Internacional Rey Fahd de Riad (Arabia Saudita), y presenta de momento el siguiente cartel.

WHO'S NEXT?

We'll find out when @Goldberg returns to #SmackDown THIS FRIDAY at 8/7c on @FOXTV! pic.twitter.com/hyk5vblq7j

— WWE (@WWE) February 4, 2020