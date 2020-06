Es esta una conversación que se ha tenido en incontables ocasiones con incontables luchadores y ahora es el turno de la novia de Otis. Porque, ¿quién es la oponente de ensueño de Mandy Rose? Antes de nada decir que nos gustaría hablar de esta luchadora sin la necesidad de hacer referencia a su actual compañero, pero es imposible. Es verdad que está teniendo una rivalidad con Sonya Deville, pero su papel actual es el de acompañar al Mr. Money in the Bank, nada más. Y es una lástima porque si bien no es una de las más talentosas del elenco sin duda puede hacer mucho más que eso. Cualquiera puede hacerlo.

► Oponente de ensueño de Mandy Rose

Y si sigue por este camino difícilmente va a poder enfrentar a su rival soñada. O tener cualquier gran combate en su carrera. Porque antes de que diera comienzo la Era Covid sí que estaba teniendo cierto éxito, sí que coqueteó con la imagen del Campeonato Femenil SmackDown, pero ahora mismo está muy alejada de la misma. Pero dejando eso a un lado, hablemos de esa luchadora, esa leyenda, con la que quiere verse las caras: Trish Stratus. Esto dijo a Comic Book Movie: