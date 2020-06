Resulta digna de análisis la noticia del pasado mes de abril que daba cuenta de varias hospitalizaciones por envenenamiento en Nueva York 24 horas después de que Donald Trump propusiera usar lejía y desinfectante Lysol como particulares vacunas contra el coronavirus. Eso, sin contar los cientos de casos que se extendieron a otros estados bastante más afines al republicanismo estadounidense. Situación que PCO parodió y ciertos medios tomaron como acto legítimo, para gloria de la comedia.

PCO IS NOT HUMAN and that’s NOT FAKE NEWS !!! https://t.co/HP6gnhFGVN