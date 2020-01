La historia entre Rusev-Lana-Lashley no es algo que haya sido ampliamente aceptada por el Universo WWE; sin embargo, para los ejecutivos de la WWE esto aún no termina. Al menos con el resultado de la lucha en parejas llevada acabo anoche en Raw, hace presumir que continuarán las hostilidades.

Rusev y Lana están trabajando con los sentimientos a flor de piel durante su actual rivalidad, ya que desde el nacimiento de esta historia en septiembre pasado, el búlgaro ha tenido que ver como su esposa se besa con otro hombre, casi semanalmente. Evidentemente, aunque saben que están trabajando, tal como ocurre en las películas, pero no todos parecen diferenciar lo que pasa en la ficción y lo que es la vida real. Aunque, previamente se conoció la opinión de Rusev sobre el tema, indicando que no parece que exista ningún problema en su matrimonio con esta historia.

► La opinión de Rusev sobre su historia actual con Lana y Lashley

En una entrevista reciente con Reel Talker, el «Bruto búlgaro» explicó que ve a las superestrellas de la WWE como actores y entiende que se le pedirá a diferentes personas que desempeñen diferentes roles, al igual que Brad Pitt o cualquier otro actor de Hollywood.

“Siempre somos profesionales. No creo que sea un problema, al menos para mí. Sé que no es un problema para Lana. Siempre se trata de ella. La gente siempre corre hacia mí y me pregunta: ‘¿Cómo te sientes?’ ¿Por qué me estás preguntando?»

“Ve a preguntarle a ella. Ella es la que tiene que besar a Lashley. No estoy besando a un chico. Felicitaciones a ella por ser profesional. Si ella no estuviera de acuerdo, habríamos hecho algo diferente. Pero aquí estamos, unos meses después, en el ángulo más caliente de la WWE».

Rusev reveló que Vince McMahon lo felicitó por sus actuaciones durante la historia de su triángulo amoroso con Bobby Lashley y Lana.

“Vince me hizo a un lado y me dijo que esta es una gran actuación. Nunca me han felicitado por mi actuación antes de eso»

A raíz de esta historia, el «Bruto búlgaro» ha sido el consentido de los fanáticos, y muchos miembros del Universo WWE sintieron simpatía por su personaje después de que Lashley le robó a su esposa, a tal punto de haber ya concretado su matrimonio en el programa. Los cánticos de «Rusev Day» han sido constantes en estos últimos meses, renaciendo lo que vivió en SmackDown en el 2017 y 2018, convirtiendo a Rusev en una de las superestrellas más populares de los lunes por la noche.