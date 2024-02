Opciones, por eso AEW es ideal, según Adam Copeland

No todos los luchadores quieren lo mismo pero atendiendo a las palabras de Adam Copeland en Sports Illustrated y a su actual empresa, AEW, y a la anterior, WWE, podemos señalar que en esta segunda existen opciones limitadas en cuanto a que solo puedes trabajar con un número determinado de Superestrellas, aunque este se vaya movimiendo con las entradas y salidas, mientras que en la primera no solo sucede esto sino que también puedes colaborar con NJPW, ROH, TNA, por lo que las posibilidades son infinitas.

► Opciones, por eso AEW es ideal

«Cualquier vez que haya más de un lugar para ejercer tu oficio, eso es beneficioso para todos los que forman parte de ese oficio. Un monopolio nunca es una buena idea. Esto también se aplica a mí como consumidor.

«Como consumidor, quiero más opciones. Eso no significa que debas elegir uno sobre el otro. Puedes elegir todos. Recuerdo crecer y ansiar poder conseguir cintas de la NWA. No se transmitían donde vivía, donde estaba la WWF. Encontré International Wrestling de Montreal. Encontré All-Star Wrestling de Vancouver. Encontré todos estos otros programas, y me encantaba eso. Obtenía pequeños fragmentos de tipos que solo había visto en revistas. Luego comenzó el programa Pro Wrestling Plus con Ed Whalen, quien era el anunciador de Stampede, y finalmente pude ver luchadores de la NWA y Continental. Simplemente pensé, dame todo.

«Por eso AEW es genial. Es tan emocionante ver diferentes tipos de luchas. Esto es realmente especial, y me divierto mucho estando aquí».

Por lo que parece, Adam Copeland no hará un nuevo desafío abierto en el episodio de Collision de esta semana, pero viene de vencer a Minoru Suzuki en Dynamite.