Oney Lorcan, Sofía Vergara y aquella noche en PWG

Cualquiera puede conocer a la actriz Sofía Vergara por la exitosa serie Modern Family o por películas como Hot Pursuit (Dos locas en fuga en Hispanoamérica y Pisándonos los tacones en España) o The Three Stooges (Los Tres Chiflados en español), pero no por ser fanática de la lucha libre profesional. Nunca ha aparecido en ningún evento de ninguna empresa como estrella invitada o con cualquier otro rol. Aunque recientemente hemos descubierto que sí lo hizo al menos en una ocasión como una fan más de Pro Wrestling Guerrilla.

La reconocida y prestigiosa compañía independiente tuvo entre sus aficionados una noche a Vergara. Oney Lorcan ha contado una historia relacionada con esta visita de la estrella de la industria cinematográfica. Pero podemos decir que el luchador de WWE pasara la mejor de sus noches en aquella ocasión. De hecho, considera que el combate que disputó hizo que la actriz nunca volviera a un show de PWG.

Y lo cuenta en mayúsculas para que todos tengamos claro que está gritando, o pulsando las teclas fuerte.

ONE TIME SOFIA VERGARA AND KID FROM HOT TUB TIME MACHINE CAME TO A PWG SHOW IN LA AND SUPERDRAGON DOUBLE STOMPED MY HEAD THROUGH A CHAIR WITH THUMBTACKS ON IT AND I THINK SOFIA NEVER CAME BACK AFTER THAT BUT AFTER THE SHOW I GOT A BEER WITH HOT TUB TIME MACHINE KID HE WAS COOL

— ONEY LORCAN (@_StarDESTROYER) January 14, 2020