ONE Championship no presentará oferta a Ngannou

Francis Ngannou no se unirá a ONE Championship después de todo, anunció el lunes el CEO de la compañía, Chatri Sityodtong.

Sityodtong reveló en The MMA Hour la semana pasada que se iba a reunir con el ex campeón de peso completo de UFC el sábado para «darle la mayor oferta sobre la mesa de todas sus ofertas», pero le dijo a SMCP el lunes que » ONE ha decidido retirarse del proceso de licitación por los servicios de Francis Ngannou”.

“Me reuní con Francis ayer durante casi tres horas. ONE ha decidido retirarse del proceso de licitación de los servicios de Francis Ngannou. Después de una cuidadosa reflexión, decidimos no presentar nuestra oferta final. Francis es un buen tipo y un buen campeón. Le deseo éxito y felicidad continuos”.

«Al final del día, no sentí que Francis y yo estuviéramos completamente alineados en asuntos no financieros. No es nada personal. Es solo una falta de alineación”.

Sityodtong no reveló detalles de la conversación y lo que llevó a su decisión final. Ngannou aún no ha comentado sobre la reunión con el jefe de ONE Championship.

Ngannou (17-3) se separó de UFC como el campeón indiscutible de peso completo, ingresando a la agencia libre mientras disfrutaba de una impresionante racha de seis victorias consecutivas que incluía a los ex campeones de UFC Ciryl Gane, Stipe Miocic, Junior dos Santos y Cain Velásquez como víctimas.

Algunas de las organizaciones de deportes de combate más grandes, como Bellator, PFL y BKFC, han expresado interés en fichar a Ngannou, pero ninguna de ellas ha podido llegar a un acuerdo. El presidente de BKFC, David Feldman, dijo que Ngannou estaba pidiendo «dinero poco realista» y que la promotora no está dispuesta a pagar esa cantidad de dinero por él.