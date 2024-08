Omos: «Voy a extrañar a MVP en la WWE»

Una vez terminada su alianza con «The Phenomenal One» AJ Styles -juntos fueron Campeones de Parejas- y mientras iniciaba una breve rivalidad con «The All Mighty» Bobby Lashley -le dio su primera derrota por pinfall en WrestleMania 38– «The Nigerian Giant» Omos se juntó al manager MVP por primera vez durante el episodio de Raw del 4 de abril de 2022. Desde entonces y hasta la actualidad -hoy hace meses que no aparecen ninguno de los dos en la programación- han estado unidos en la WWE.

What will @WWERollins have to do at #WWEBacklash?! @TheGiantOmos isn’t having ANY of it right now… pic.twitter.com/UbOIoXMkju

— WWE (@WWE) May 7, 2023