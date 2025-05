Omos sobre WWE: «Dominaré el ring… ¡Estoy emocionado!»

El 25 de enero, Omos se despidió de NOAH y anunció su regreso a la WWE.

“Voy a volver a la WWE, así que le daré este cinturón a Daga. Por favor, aumenten el valor de este cinturón. Los campeones ahora son Jack Morris y Daga. No sé cuándo, pero volveré. He hecho todo lo que he podido en NOAH, pero volveré de nuevo».

► Omos está listo

Pero a 23 de mayo, «The Nigerian Giant» todavía no ha regresado a la programación. En abril confirmamos que no está lesionado. Entonces, ¿qué está pasando? La verdad es que la respuesta a esta pregunta no se conoce. Sin embargo, el propio luchador explica que está bien, que está listo y también emocionado para que le den luz verde.

“Solo estoy esperando. Me divertí en Japón y ahora estoy esperando pacientemente”. “Para ser honesto, hermano, estoy aquí para dominar. Estoy listo para volver y dominar en el ring otra vez. No hay nada que me dé más alegría que estar en el ring de lucha libre. Así que, cuando sea que suceda, estoy listo y emocionado por volver ahí.”

Hablando de paciencia, hace un tiempo Omos contaba el consejo que le dio AJ Styles, con quien fue Campeón de Parejas:

«AJ Styles ha sido una gran bendición en mi vida. Recuerdo cuando me ascendieron al elenco principal; él simplemente me tomó bajo su ala y me dijo: ‘Hey, tú vienes conmigo. Yo estoy contigo. Vamos a resolver esto juntos.’ Siempre se aseguró de protegerme y de que no estuviera haciendo cosas que no debía hacer. Se preocupaba de que aprendiera lo que debía aprender y que usara lo que debía usar en el ring. Así que realmente se aseguró de que estuviera protegido y bien cuidado en mis primeros años de desarrollo en el elenco principal. En cuanto a nuestra relación, igual que con Undertaker, puedo llamarlo cualquier día de la semana, y él contestará su teléfono, me dará consejos, y siempre me está diciendo – me lo dijo hoy – ‘Sé paciente. Todo llegará a su tiempo.’ Así que, sí, no tengo nada más que amor por AJ Styles».