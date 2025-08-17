Omos se lleva la Copa Bardhal de Triplemanía

En un combate de 14 luchadores, que estuvo lleno de emoción, eliminaciones y aparaciones sorpresivas, Omos se proclamó ganador de la contienda especial en modalidad similar al Royal Rumble, imponiendo su fuerza hasta el último momento para quedarse con la gloria.

La acción arrancó con La Parka, quien abrió el espectáculo, y Laredo Kid, que encendió al público con su agilidad y hasta estuvo cerca de llevarse la victoria tempranera con una plancha de 450 grados. A ellos se fueron sumando nombres como Joaquín Wilde, Abismo Negro Jr., Taurus y Aerostar, quienes mantuvieron un ritmo trepidante y regalaron al público sus movimientos más espectaculares.

El primer eliminado de la noche fue Laredo Kid, arrojado por Aerostar, lo que marcó el inicio de una serie de sorpresas. Mecha Wolf se encargó de sacar a Wilde, mientras que la entrada de Otis cambió el rumbo: primero dejó fuera a Aerostar y después, junto con Pimpinela Escarlata, eliminó a Taurus. Sin embargo, un descuido provocó que Otis también dejara fuera a Pimpinela.

Las emociones subieron cuando aparecieron nombres de peso: Cibernético, que poco pudo hacer antes de ser eliminado con ayuda de Micromán, y luego el gigante Omos, quien irrumpió arrasando a todos en su camino, eliminando a Abismo Negro Jr. y a Cruz del Toro con facilidad.

El público estalló cuando Micromán intentó plantarle cara al coloso, aunque fue eliminado después de un breve destello de resistencia. En el tramo final, Octagón Jr. –ganador del año pasado–, Mecha Wolf y La Parka intentaron unir fuerzas para frenar al gigante. La Parka logró un momentáneo triunfo al sacar a Omos, pero el castigo del nigeriano fue brutal: regresó con fuerza, eliminó a Octagón y finalmente a La Parka, decretando su victoria.