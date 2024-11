Omos quiere reivindicarse en WWE: «He evolucionado»

«The Nigerian Giant» Omos lleva meses fuera de la programación de WWE y está deseando regresar para mostrar lo mucho que ha evolucionado en este tiempo. Hablando en una reciente sesión de preguntas y respuestas en Patreon en Six Feet Under with Mark Calaway, el pódcast del Undertaker, el ex Campeón en Parejas señalaba sus alianzas con «The Phenomenal One» AJ Styles y MVP.

► Omos quiere reivindicarse en WWE

«Creo que ha evolucionado mucho. Empecé siendo el guardaespaldas de AJ y luego seguí mi propio camino. Después conseguí un mánager con MVP. Él fue como mi Bobby Heenan, en ese sentido,» dijo. «Creo que ahora estoy listo para estar solo y destacarme como un intérprete por mí mismo. He aprendido mucho de ambos. Con AJ, aprendí los conceptos básicos como intérprete, entendiendo cómo ser un gigante. Luego, con MVP fue comprender cómo tener presencia en el ring y los pequeños detalles que marcan la diferencia —por ejemplo, saber cómo vender un golpe de una forma que no se sienta robótica. MVP me señaló, ‘Oye, debes hacer que se sienta más natural cuando vendes,’ esos pequeños intangibles. Me daba el micrófono, él hacía su promo como heel, y luego me pasaba el micrófono, diciendo, ‘Termina tú.’ Tomar confianza para hablar frente a la audiencia. Todos los shows en vivo que hice el año pasado creo que realmente me ayudaron mucho en mi crecimiento, y pienso que, de aquí en adelante, estoy listo para lo que sea que se me presente.»

Nada se sabe de cuando Omos volverá a luchar o a aparecer en televisión. Tampoco si la compañía tiene algún plan entre manos para él. La verdad es que no le faltaron oportunidades bajo el régimen de Vince McMahon pero parece que Triple H no tiene la misma confianza en él. Veremos si le da una oportunidad o no.