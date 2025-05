Omos luchó adolorido en WrestleMania 39

Omos ha tenido un gran impacto en la WWE gracias a su enorme tamaño y su imponente presencia, lo cual eventualmente le sirvió para establecer una rivalidad contra Brock Lesnar que culminó en un enfrentamiento en WrestleMania 39. «The Beast Incarnate» salió victorioso, pero el gigante nigeriano causó muy buena impresión durante el combate.

► Lucha entre Omos y Brock Lesnar estuvo a punto de cancelarse

Durante una conversación con Chris Van Vliet, Omos reveló lo que vivió antes de su combate contra Brock Lesnar en WrestleMania 39, mismo que casi no se da debido a una molestia que sufrió en su espalda. El gigante nigeriano contó con detalles qué fue lo que sintió y las pruebas a las que tuvo que ser sometido antes de que pudiera tener el alta médica para luchar en el evento.

«Nunca había dicho esto antes, pero es la primera vez que lo comparto. Después del atardecer, volví a casa y estaba entrenando para prepararme. Recuerdo que, en mitad de la noche, me levanté para ir al baño. Me incliné sobre la tapa del inodoro y me dolió la espalda. Pensé: «¿Qué demonios?». Abrí la tapa y me dolió la espalda otra vez. Pensé: «¡Qué demonios! ¡Soy joven!». Miré a mi esposa y ella dijo: «¡Ay, no!».

“Me revisaron el lunes siguiente y les dije: ‘No siento los pies, no siento los dedos’. Me hicieron la prueba de empujar los dedos hacia abajo y hacia arriba, y no pude. Me dijeron: ‘Puede que tengas algo en la espalda’. Pensé: ‘¡Rayos!’. Empecé a pensar que tal vez esto me impediría competir en WrestleMania 39 contra Brock Lesnar”.

“Durante todo el combate de WrestleMania, tuve dolor de espalda y no sentía nada en el pie derecho. Estaba en rehabilitación. Un saludo a los entrenadores del Performance Center. Durante todo el mes previo a WrestleMania, no sentía ni los dedos ni la planta de los pies.

Estaba muy preocupado de que el combate no se pudiera llevar a cabo. Pero cuando me hicieron las resonancias magnéticas, detectaron que tenía dos hernias discales. Me pusieron una inyección de cortisona y los médicos me dijeron: ‘Oye, como eres joven y es tu primer problema de espalda, no creemos que necesites cirugía. Pero sí necesitarás una rehabilitación muy intensa’. Así que dije: ‘Tranquilo’. Y durante un mes entero, estuve en el Performance Center todos los días, preparándome para WrestleMania”.

Desde que Triple H asumió el mando creativo de la compañía tras la dimisión de Vince McMahon en el 2022, Omos no ha tenido mucha participación en televisión, aunque a inicios de este año volvió a luchar, pero para Pro Wrestling NOAH, socio promotor de la WWE, en Japón.