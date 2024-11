Omos: «He estado tomando clases de actuación»

Tanto Roman Reigns como Jey Uso pueden ser tomados por muchas Superestrellas de WWE como inspiraciones para sacar lo mejor de sí mismos. Los dos samoanos están en la actualidad en lo más alto de la compañía y ofreciendo sus versiones óptimas. Y justamente eso fue lo que hizo el gigante Omos después de verlos a ambos durante una confrontación en un programa en el Madison Square Garden. A partir de entonces, el oriundo de Nigeria está tomando clases de actuación.

► Omos quiere mejorar su juego

«Recuerdo, creo que fue el año pasado en Nueva York, cuando vi a Roman (Reigns) en el MSG; él y Jey Uso tuvieron una confrontación. Nosotros, como los muchachos, siempre estamos atrás mirando, ¿verdad? Nunca ves el espectáculo desde la perspectiva del público, ¿no? Pero pude ver el show desde la sección del público, junto a algunos [ejecutivos], y estoy viendo todo el espectáculo. Pensé, ‘Oh, esto es de lo que ‘Taker me habla todo el tiempo. Así es como se cuenta una historia.’ Él salió allí. Simplemente salió, y la gente no sabía si debía levantar el dedo o bajarlo. Era como un conflicto en el público. Pensé, ‘Sea lo que sea esto, quiero hacerlo.’ Esto es un nivel completamente diferente de interpretación. Luego, empecé a tomar clases de actuación. Solo preparándome para cualquier cosa que me toque enfrentar.»

Roman y Jey, como también Jimmy Uso, van a esperar el viernes a Sami Zayn en SmackDown para seguir intentando solucionar la tensión creada en Crown Jewel. El «No Yeet» no tiene claro que entonces vaya a arreglarse nada. En cuanto a «The Nigerian Giant», sigue siendo una incógnita cuando va a regresar a la televisión, o incluso a los cuadriláteros, pues tampoco está trabajando en los eventos no televisados de la WWE.

