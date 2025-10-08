Omos habla de: AAA, WWE, Japón, Nigeria y mucho más

«El Gigante Nigeriano» de WWE que ha luchado en Triple A o NOAH, Omos, comenta sobre anime, fragancias, círculo cercano, logros, salud mental y mucho más.

► En palabras de Omos

Contra Bobby Lashley en WrestleMania 38

“Ese fue el primer momento en que me dijeron: ‘Está bien, ahora es todo tuyo, sin AJ Styles, tienes que resolverlo’. Fue solo Bobby y yo. Tengo un tremendo respeto por él, por todo lo que ha hecho por mí en mi carrera. Pasamos casi dos años enfrentándonos y aprendí muchísimo de él como performer en el ring. No puedo agradecerle lo suficiente. Ojalá, si regresa, podamos hacerlo otra vez.”

Pros y contras de ser gigante

“Ser alto me ha dado una gran vida. He viajado por el mundo: Japón, Medio Oriente, Europa… lugares que jamás pensé conocer. Pero lo malo es que todo es caro: la ropa, los zapatos, los muebles. Nada me queda bien y casi todo tengo que hacerlo a medida. Aun así, lo bueno supera lo malo. Uso calzado talla 18. No quiero tener el problema de Shaq con el 22, porque ya casi no hay zapatos. Él siempre tiene que usar ‘zapatos de abuelo’. Yo todavía consigo algo online. Mucha gente no se da cuenta de lo grande que soy hasta que me ven en persona. Soy muy proporcional, no tengo brazos o piernas exageradamente largos, así que no aparento tanto hasta que me pongo al lado de alguien como Bobby o Brock. Ahí dicen: ‘Santo cielo, es enorme’. Eso juega a mi favor.”

Crecer en Nigeria y llegada a la lucha libre

“De niño no sabía que iba a ser tan alto. Crecía muy rápido, pero simplemente era ‘el chico alto’. Lo curioso es que en mi familia no hay nadie realmente alto, así que era raro para todos. Me acostumbré a ser diferente.” “Siempre fui fan. Mi hermano y yo veíamos mucho WCW. Una de las primeras luchas que recuerdo fue Undertaker contra Giant González. Luego me dediqué al baloncesto y eso me absorbió, pero al entrar al wrestling redescubrí ese amor y entendí la historia del negocio, desde los territorios, WCW, hasta cómo Vince McMahon consolidó todo.” “Tomar bumps duele. Las cuerdas duelen. Verlo como fan no es lo mismo que hacerlo. He visto gente lesionarse solo intentando caer. Aprendí que esto requiere técnica y resistencia. También me sorprendió la diversidad atlética. Ves a tipos como Kevin Owens o Ivar haciendo cosas increíbles para su tamaño. Eso me cambió la idea de lo que significa ser atlético.”

Life of a Giant on the Road!! pic.twitter.com/xfipJ3gGx4 — Jordan omogbehin (@TheGiantOmos) October 2, 2024

Su círculo cercano

“AJ Styles, Undertaker, MVP y Shelton Benjamin son como mis hermanos en este negocio. También cuento con Mark Henry, Kevin Nash, y cuando vivía, Scott Hall siempre me llamaba para darme consejos. Estoy muy agradecido de tener esa red de apoyo.”

Los gigantes en la lucha moderna

“El estilo de gigante nunca va a morir. Un Ricochet necesita a alguien como yo para que la historia funcione. La combinación de velocidad contra poder siempre será atractiva. Andre, Big Show, Khali… todos trajeron una presencia única que siempre va a ser un pilar de este negocio. Todo depende de cómo se use al gigante, pero siempre habrá espacio para nosotros.”

Experiencia en Japón

“Estuve cinco semanas allá y fue increíble. Luchar sin MVP a mi lado me permitió descubrir quién soy como performer. Todavía estoy en ese proceso, pero Japón me ayudó mucho. La gente fue muy amable, el país es hermoso, y además regresé con varias figuras de anime para mi oficina.”

Pasión por el anime y las fragancias

“Soy muy fan. Si alguien quiere empezar, recomiendo Dragon Ball, Bleach, Naruto, Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Demon Slayer, My Hero Academia. Y aunque no es anime, Avatar: The Last Airbender es una de las mejores series que existen.” “Siempre me gustaron las fragancias. Mi papá tenía 3 o 4 botellas, siempre estuvieron a mi alrededor. En la universidad ya tenía un par, aunque fuera Axe, como todos. En un viaje a Arabia Saudita descubrí el oud, el bakhoor, el ritual de perfumar la ropa con humo. Me voló la cabeza. Ahí compré mis primeras fragancias serias. Hoy tengo casi 300 botellas, y he usado como el 70% de ellas. No creo en comprar perfumes solo para coleccionarlos: los perfumes son para usarse. Mañana no está garantizado, así que disfruto cada uno. Elijo qué ponerme según la temperatura del día y el clima. Si hace calor, algo fresco; si hace frío, algo más potente.”

Luchando en Triple A en México

“Fue así de simple: me preguntaron ‘¿Quieres ir a Triple A?’ y dije: claro. Nunca había ido a Ciudad de México, quería viajar. Fue una experiencia increíble. Es beneficioso para los luchadores poder ir a Japón, México, o cualquier promoción fuera de EE.UU. porque te da exposición a nuevas audiencias, te da más experiencia en el ring y aprendes otros estilos de lucha.”

La salud mental

“Lo primero es dejar el teléfono. Las redes sociales no ayudan, uno se pierde haciendo scroll. Yo encontré hobbies como la fotografía que me hacen salir de casa y conectar con gente real. Los hombres necesitamos formar vínculos verdaderos entre nosotros, no solo conocidos. Salir, hablar, tener amigos de verdad. Somos animales sociales, lo necesitamos.” “Ir a terapia es clave. No hay vergüenza en hablar con alguien. Todos necesitamos ayuda. Los hombres hemos sido condicionados a guardar todo, a no mostrar debilidad, pero somos humanos. Sentimos como todos.” “Meditar también ayuda. Y encontrar una comunidad que te ancle: iglesia, mezquita, amigos, lo que sea que te dé paz.”

Logros antes de morir

“Lo número uno para mí es ser el padre que el mío nunca fue. Que mis hijos puedan mirarme y estar orgullosos de decir: ‘Ese es mi papá’. Ser también un gran esposo. Eso para mí está por encima de WrestleMania o películas.”

Temas musicales favoritos

Shawn Michaels “Sexy Boy” o Triple H “The Game”: “ Sexy Boy, es muy pegadiza .”

.” John Cena “The Time is Now” o Edge “Metallingus”: “ Metallingus . No soy fan del rock, pero esa canción es icónica .”

. .” Cody Rhodes “Kingdom” o The Usos (tema en pareja): “ El de los Usos, va muy duro .”

.” Batista “I Walk Alone” o Jeff Hardy “No More Words”: “ Batista, por poco . Muy difícil, ambos son fuego .”

. .” Bianca Belair o Rhea Ripley: “Muy ajustado, pero me quedo con Rhea Ripley. Cuando el rock es bueno, se queda conmigo.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordan Omogbehin (@thegiantomos)