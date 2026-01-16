Omos estará en el debut de AAA en FOX

Omos ha tenido un gran impacto en la WWE gracias a su enorme tamaño y su imponente presencia, lo cual eventualmente le sirvió para establecer una rivalidad contra Brock Lesnar que culminó en un enfrentamiento en WrestleMania 39. Sin embargo, el gigante nigeriano ha tenido una nula participación en la programación televisiva de WWE, y solo se lo ha visto en eventos no televisados, así como recientemente en AAA, donde estuvo incluso en Guerra de Titantes 2025 ayudando a Hijo del Vikingo.

► Omos seguirá apareciendo en AAA

Omos regresa a AAA y se hará sentir de nuevo, justo a tiempo para el histórico debut de la promoción en FOX Latinoamérica, previsto para este sábado 17 de enero. Esta será la primera aparición televisiva del hombre de 2 metros y 20 centímetros desde Guerra de Titanes, y así se mantendrá ocupado mientras permanezca fuera de la programación de WWE.

No te pierdas este sábado a Omos completamente en vivo a las 8PM por Fox Tubi y Fox One y a las 9PM por Fox

Lucha Libre AAA todos los sábados por Fox pic.twitter.com/hETPnjnaiv — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) January 16, 2026

Con esta adición, aquí está cartel actualizado poara el debut de AAA en FOX:

Combate de Retadores número uno al Megacampeonato AAA: El Grande Americano vs. El Hijo del Vikingo

Lady Shani vs. Flammer

Niño Hamburguesa, La Parka y Mr. Iguana vs. Abismo Negro Jr., Taurus e Histeria

Aparición de Omos

Aunque se desconoce qué es lo que hará Omos este fin de semana, el panorama del Megacampeonato AAA podría cambiar drásticamente, considerando que el gigante podría incidir en el resultado, considerando que Hijo del Vikingo luchará allí.