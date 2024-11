Omos: «¿Bron Breakker? Todavía no es el momento»

«The Nigerian Giant» Omos habla de luchar en el futuro con el actual Campeón Intercontinental, Bron Breakker, y con el también grandulón Oba Femi en WWE en lo que serían dos choques de trenes que seguramente los fanáticos estarían encantados de presenciar. Eso sí, para ello el ex Campeón en Parejas deberá regresar a la programación.

► ¿Omos vs. Bron Breakker?

«Mi opinión personal, y tal vez estés de acuerdo o en desacuerdo conmigo, es que [él podría necesitar] un poco más de desarrollo para llegar a ese punto, porque recuerdo haber luchado contra Brock el año pasado. Creo que la gente va a esperar algo así, pero Brock tenía tanto peso (equity) que eso tenía sentido, y pienso que antes de ponerlo conmigo, querrás darle mucho más peso primero. Así, la gente sentirá que está en la cima del mundo, que ha vencido a todos y se ha convertido en esa máquina imparable que es, y dirán, ‘¿Qué vas a hacer con un gigante?’ Eso crea una historia mucho mejor en general», comenta en Six Feet Under with Mark Calaway.

► ¿Omos vs. Oba Femi?

«Estoy en el Performance Center cada semana. El otro chico que está allí ahora, él como que me retó, y le dije: ‘Aún no es el momento,’ Oba Femi. Le dije: ‘A su debido tiempo, hermano. Vamos a enfrentarnos. Paciencia.’ Estoy aprendiendo del Undertaker. Él me enseñó esto, tienes que pensar en el negocio a largo plazo. Si les das a los fanáticos este combate ahora, dentro de cinco años ya no significará nada. Ya lo habrán visto. Pero si esperamos tres o cuatro años y luego les damos el combate, ahí hay algo especial. Pero quieres que lo deseen aún más antes».