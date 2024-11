Omega vs. Okada V: AEW sigue teniendo en planes el combate

Cuando acaban por coincidir dentro de tu elenco dos luchadores como Kenny Omega y Kazuchika Okada, quienes conjugaron años atrás en NJPW probablemente la mejor saga de combates de la historia, resultaría absurdo no intentar, cuanto menos, programar un nuevo choque entre ellos.

Y así lo intentó AEW, según supimos por Dave Meltzer, de cara a All In 2024, tras un careo durante el episodio de Dynamite del 1 de mayo, donde Omega instó a Okada a esperar su recuperación, que como saben, se ha alargado más de lo previsto, pues apenas tres semanas después de aquel reencuentro, «The Best Bout Machine» pasó por quirófano para ser operado de su diverticulitis.

Desde entonces, seguimos esperando el regreso de Omega, pero este no ha desaprovechado ocasión para mantener vivas las hostilidades. Así lo hizo en reciente entrevista con NJPW.

«Conociendo el peso que llevaba sobre mis hombros por la posición que tenía en esa empresa [AEW], aquí teníamos a alguien [Kazuchika Okada] que me exigió todo, absolutamente todo, requirió cada onza de mi ser para finalmente derrotarlo por un título importante en esta compañía, y él viene aquí al 100%, teniendo que preocuparse solo por la lucha. Yo miraba a ese hombre como a un monstruo, y no puedo mentir, estaba asustado. No puedo enfrentar a este tipo como el Kenny Omega actual. Así que tal vez, el hecho de que los Young Bucks me hayan sacado y me hayan permitido dar un paso atrás y reenfocarme en regresar como el luchador que sé que puedo ser, quitándome la carga mental de ser un vicepresidente ejecutivo, aunque solo sea por un momento para concentrarme en lo que tengo que hacer para volver a ese nivel, siento que los fantasmas de mi pasado y los esqueletos en mi armario me han seguido hasta este escenario, y aunque enfermarme de la manera en que lo hice me ha retrasado casi un año, es casi una bendición disfrazada porque realmente te permite evaluar las cosas de otra manera y priorizar lo que debes priorizar, y siento que cuando regrese, podré hacerlo con una mente despejada y posiblemente volver a ser un luchador de alto nivel otra vez».