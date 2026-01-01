Omega, Page, Joe y Strickland, tras el Campeonato AEW de MJF

La escena titular de AEW se encendió de inmediato tras la aparición de MJF como nuevo Campeón Mundial. El monarca, fiel a su estilo provocador, se presentó entre reacciones divididas, citó a Kendrick Lamar y lanzó el cinturón mundial fuera del ring para presumir el regreso del “Triple B”, dejando claro que no le importa quién esté molesto con su reinado.

MJF aseguró que, a partir de ahora, no caminará sino que correrá a toda velocidad hasta ser reconocido como el mejor de todos los tiempos. Retó a cualquiera que crea estar a su nivel a dar un paso al frente, advirtiendo que, de no hacerlo, será aplastado. Sin embargo, sus palabras no tardaron en tener respuesta.

El primero en aparecer fue Kenny Omega, quien intervino desde la pantalla para plantear la posibilidad de volver a ser campeón. El canadiense recordó su pasado con MJF y dejó claro que no necesita ser “The Cleaner” ni el “Collector of Titles”, sino simplemente tener una oportunidad más por el Campeonato Mundial de AEW.

La tensión aumentó cuando Hangman Adam Page y Swerve Strickland irrumpieron entre el público. MJF se burló de ambos, señalando que en AEW las victorias importan y que, si quieren una oportunidad, deberán ganársela antes de recibir otra paliza.

Page y Strickland no se quedaron callados. Tras despachar a la seguridad, Page prometió estrangular a MJF con ese “cinturón horrible” antes de quitárselo, mientras Swerve advirtió que más vale que Page llegue primero al campeón, porque él también va por el título.

Finalmente, Samoa Joe apareció desde la pantalla para recordar que él es el legítimo campeón y que también va tras MJF. Joe dejó claro que despejará su camino al oro, dando luz verde a HOOK y Powerhouse Hobbs para enfrentar a Page y Strickland, respectivamente.

► ¿Qué pasará ahora?

De esta manera, la guerra por el Campeonato Mundial de AEW está oficialmente en marcha. Con Kenny Omega buscando una última gran consagración y tres rivales directos de Worlds End clamando revancha, todo apunta a que el reinado de MJF estará lejos de ser sencillo.

Además, cabe recordar que Bandido enfrentará al actual monarca en Maxmun Carnage el 14 de enero.