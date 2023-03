O’Malley predice pelea Yan vs Dvalishvili

El principal contendiente de peso gallo, Sean O’Malley, ha proporcionado su predicción oficial para el próximo evento principal de UFC Fight Night 221 entre Petr Yan y Merab Dvalishvili.

“Sugar” actualmente ocupa el puesto número 1 en la clasificación de peso gallo de UFC después de que obtuvo una victoria por decisión dividida sobre Yan en la cartelera principal de UFC 280. El ex campeón era un gran favorito antes de la pelea, pero la derrota ante O’Malley fue su segundo combate consecutivo y ahora lo deja con un récord de 1-3 en sus últimos cuatro combates.

“No Mercy” ha argumentado que en realidad ganó esa pelea en UFC 280, pero si quiere volver a trabajar en la contienda por el título, tendrá que detener el considerable impulso de Merab Dvalishvili, número 3 del ranking, en un enfrentamiento fantástico entre los mejores pesos gallo. Los fanáticos esperaban con ansias la pelea desde que se anunció, y en su canal de YouTube, O’Malley afirmó que está tan emocionado como cualquier otra persona por participar en la acción.

“Muy interesante pelea aquí, [Petr Yan] contra Merab. Cinco rounds. Creo que Petr, creo que simplemente va a ser interesante. No sé si podrá dañar tanto a Merab si Merab está sobre él todo el tiempo. Creo que nos sorprendió la lucha de Petr en la primera pelea contra Aljo, y luego Aljo salió en la segunda [pelea] y pudo derribarlo, tomar su espalda. La cuestión es que Aljo piensa en lucha, luego en jiu-jitsu. Merab piensa lucha, lucha, lucha, lucha. Te tengo en una posición, te voy a sujetar, voy a controlarte, lucha, lucha, lucha. ¿Será capaz de hacer eso contra Petr Yan? No sé, eso es lo que es tan emocionante, podemos averiguarlo”.

O’Malley es el único peso gallo clasificado sobre Yan y Dvalishvili además del actual campeón Aljamain Sterling, y “Sugar” cree que el ex poseedor del título de peso gallo volverá a la columna de victorias en UFC Fight Night 221.

“Creo que Petr en general es el mejor peleador de artes marciales mixtas, y Merab es muy bueno, es genial. Pero creo que Merab tiene menos herramientas, pero las herramientas que tiene definitivamente pueden darle esta victoria. Muy emocionado por esta pelea. Predicción oficial, me llevo a Petr Yan en la quinta ronda. Creo que va a ser una guerra. Bueno, joder, tal vez no, amigo. Sigo diciendo cosas y luego me imagino a Merab agarrándolo, ya Petr tratando de escapar. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Pero, en general, me quedo con Petr Yan, por nocaut técnico en el quinto asalto. Petr es uno de mis tipos favoritos para ver pelear, obviamente tuve una pelea muy cerrada con él”.