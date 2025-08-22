O’Malley predice pelea Sandhagen vs. Dvalishvili en UFC 320

Sean O’Malley le da a Cory Sandhagen la oportunidad de destronar a Merab Dvalishvili.

O’Malley (18-3 MMA, 10-3 UFC) viene de dos derrotas consecutivas por el título ante el campeón de peso gallo Dvalishvili (20-4 MMA, 13-2 UFC), siendo sometido más recientemente en UFC 316 en junio .

Dvalishvili hará un regreso de menos de cuatro meses para defender su cinturón contra Sandhagen (18-5 MMA, 11-4 UFC) en el evento principal del UFC 320 el 4 de octubre en Las Vegas, su tercera defensa del título del año.

«El tipo se saltó la cabeza a un lago congelado; no me sorprende que esté peleando dos veces seguidas. Es un salvaje. Está hecho para pelear, ¿y por qué no aprovecharlo? No me sorprende en absoluto«.

Según BetMGM, Sandhagen no es favorito por +275 contra el campeón, quien es favorito por -350. O’Malley cree que las habilidades completas de Sandhagen podrían sorprender a Dvalishvili.

«Merab mejora en cada pelea, pero aún hoy lo veo y pienso: ‘Dios mío, sé que puedo noquear a este cabrón. Es descuidado en ciertas posiciones, pero es vencible. Definitivamente es vencible, y no se puede descartar a Cory«. Cory es uno de los peleadores más hábiles de la UFC, no solo en la división de peso gallo. No se puede descartar a Cory. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla esa pelea, qué pasa si Merab logra dominar a Cory. Merab se sintió súper fuerte, así que tengo curiosidad por ver qué tipo de revuelos puede crear Cory y si puede causarle algún problema.