El contendiente de peso gallo de UFC, Sean O’Malley, siente que el presidente de UFC, Dana White , y su esposa no se habrían golpeado si hubieran estado sobrios.

White está en problemas después de ser captado en video abofeteando a su esposa durante un altercado físico en la víspera de Año Nuevo . Desde entonces, él y su esposa se han disculpado mutuamente por el incidente, un incidente que ha resultado en la incertidumbre de su Power Slap League y otras consecuencias.

La comunidad de MMA se sorprendió al enterarse del altercado de White a principios de esta semana. Muchos peleadores, incluido Jamahal Hill , han opinado sobre quién tiene la responsabilidad de la pelea.

O’Malley, una de las mayores estrellas de la UFC, ha tenido una sólida relación con White desde su debut promocional. A pesar de esto, siente que lo que hizo White estuvo mal, pero también se pudo prevenir fácilmente.

Durante un episodio reciente del podcast BROMALLEY , O’Malley dio su opinión sobre el altercado de White y las consecuencias.

“Salió con esta disculpa, que vi, siento que dijo todo lo que tenía que decir. Pero parecía genuino. Es difícil con el alcohol. Hay dos cosas: el alcohol y las chicas, no se mezclan. Me siento mal por Dana. Su mujer le dio una bofetada, eso es de mala educación y merece una bofetada“.

“Es complicado. Trata a las personas como quieres que te traten. Sobrio, ¿habría hecho eso alguna vez? No. Supongo que sobrio, sin bebidas, ella le da una bofetada, no creo que su reacción inmediata sea devolverle la bofetada. Cuando el alcohol fluye… He hecho cosas que no puedo creer que haya hecho… No creo que haya estado bien. Obviamente, no deberías golpear, especialmente a una niña pequeña como esa. No está bien y van a perder muchos negocios”.

White y los dueños de UFC, Endeavor, ya han visto repercusiones financieras después de la pelea con su esposa. Las acciones de Endeavour cayeron un 6% a principios de esta semana, solo unas horas después de que el video se volviera viral.

White y su esposa han afirmado que esta fue la primera vez que los dos tuvieron contacto físico durante su larga relación. Sin embargo, durante una entrevista de 2011 , la madre de White alegó que ha maltratado a las mujeres durante años, incluida su esposa.

White no ha sido castigado por el incidente, pero podría autoimponerse algún tipo de castigo en las próximas semanas. El UFC regresa el 14 de enero para un evento de UFC Fight Night, seguido de UFC 283 a finales de este mes.

O’Malley siente que las acciones de White estuvieron mal, pero que la violencia doméstica, independientemente del género, es inaceptable. En cuanto a White y su esposa, es probable que las consecuencias de su altercado apenas comiencen.