O’Malley habla de las posibilidades que tiene Sandhagen con Dvalishvili

Sean O’Malley sabe lo duro que es el campeón de peso gallo de UFC Merab Dvalishvili como prueba.

Dvalishvili (20-4 MMA, 13-2 UFC) buscará lograr su tercera defensa del título cuando se enfrente a Cory Sandhagen (18-5 MMA, 11-4 UFC) en el evento co-principal del UFC 320 el 4 de octubre desde el T-Mobile Arena en Las Vegas.

O’Malley viene de una derrota por sumisión ante Dvalishvili en UFC 316, su segunda derrota consecutiva ante el campeón. Dice que aprendió a las malas que el campeón georgiano es engañoso.

«¿Cómo veo que se desarrollará esa pelea? Es interesante, un duelo entre un golpeador y un luchador. Peleé con Merab dos veces, le gané una, perdí contra él otra, es broma. Cory tiene muy buenos scrambles de lucha. Lo hizo muy bien contra Umar (Nurmagomedov). Mantenía las caderas en alto. Era capaz de scramblear muy bien. No diría que se cansó mucho, pero definitivamente se cansó un poco, mientras que Merab simplemente no se cansa. Simplemente no se cansa, y es increíblemente fuerte. Tengo mucha curiosidad por ver cómo le van esos scrambles. Si Cory domina la posición 50-50, el juego de piernas.

Así que tengo curiosidad por saber si provocará revoltijos de esa manera, tal vez amenazará con algunas sumisiones de esa manera, haciendo que Merab se sienta incómodo y tal vez dispare menos. Como golpeador, Cory y yo tenemos estilos muy similares: difícil de derribar, buen timing. Al ver a Merab en la pantalla, sin tenerlo frente a ti, parece un poco descuidado. Parece que vas a poder bloquear sus golpes o ni siquiera estar presente cuando dispara, pero ese pequeño georgiano encuentra la manera de esquivar tus golpes. Incluso si no lanzas golpes, él encuentra la manera, y tiene un timing muy sutil y buenas entradas. Cuando te atrapa, siento que ha mejorado en atrapar a la gente y no dejar que se levanten ni se desmarquen.