O’Malley explica porqué no será reserva en UFC 288

Sean O’Malley no será el refuerzo para el combate por el título UFC 288, aunque hubiera recibido una oferta.

O’Malley contempló la posibilidad de actuar como reserva para la defensa del título del campeón del peso gallo Aljamain Sterling (22-3 MMA, 14-3 UFC) contra Henry Cejudo (16-2 MMA, 10-2 UFC) en el combate estelar del UFC 288 el 6 de mayo, y de actuar como sustituto si alguien se retiraba antes.

Pero después de pensarlo un poco, a O’Malley (16-1 MMA, 8-1 UFC) no le gusta la idea de no tener garantizado el combate.

“Realmente estaba planeando ser el respaldo de Henry vs Aljo”, dijo O’Malley en su podcast Timbo Sugar Show. “Es muy duro. Amigo, ir y hacer un campamento, cinco cincos, la planificación de una pelea, es bastante difícil de hacer sabiendo que tienes una pelea. ¿Pero saber que probablemente no vas a pelear? No puedo entrenar de la misma manera. No siento que esté en una posición en la que me diga: ‘Bueno, es mi única oportunidad de ser reserva’.

“Yo estaba tratando, pero ahora estoy en el punto en que estoy como, f *ck que. Uno de esos idiotas se retira, reprográmalo. Necesito un verdadero ocho semanas donde sé que estoy luchando. Es demasiado difícil ser tan disciplinado. No puedes ser tan disciplinado todo el tiempo. … Faltan cinco semanas. Si me llaman, no estoy listo para hacer cinco f*cking fives. No he estado haciendo todo lo posible que podría estar haciendo, así que me estoy retirando de peleador de copia de seguridad “.

O’Malley fue declarado aspirante número uno tras imponerse al excampeón Petr Yan en el UFC 280 el pasado mes de octubre. Tanto Sterling como Cejudo han mostrado interés en pelear con O’Malley a continuación, etiquetándolo como una lucrativa pelea por dinero.