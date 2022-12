Cuando Sean O’Malley tenga su oportunidad por el título de peso gallo de UFC, prevé que será contra Aljamain Sterling .

Se proyecta que Sterling (22-3 MMA, 14-3 UFC) defienda el título contra el regreso de Henry Cejudo, según el gerente de Cejudo, Ali Abdelaziz. La pareja incluso se enfrentó durante el evento del Campeonato de la PFL 2022 del viernes.

Sterling ha reiterado que ve a O’Malley (16-1 MMA, 8-1 UFC) como una pelea más grande, pero «The Suga Show» no está seguro de si esa es la única razón por la que el campeón ha sido tan desdeñoso de pelear contra Cejudo .

“Henry está listo para partir. Yo creo eso. Creo que Henry quiere pelear. Creo que va a volver. Aljo no quiere esa pelea es lo que estoy viendo. No sé si no quiere esa pelea porque piensa que es un enfrentamiento difícil, o si no quiere esa pelea porque no quiere volver al campo de pelea”.

Cejudo (16-2 MMA, 10-2 UFC) regresaría por primera vez desde mayo de 2020 e intentaría recuperar el título de peso gallo que nunca perdió. Aunque el ex campeón doble de UFC estaba en una lágrima antes de retirarse, O’Malley estuvo de acuerdo con su entrenador, Tim Welch, en que la actividad de Sterling jugará a su favor.

Sterling anotó su segunda defensa del título cuando anotó un nocaut técnico dominante en el segundo round del ex campeón TJ Dillashaw en UFC 280 en octubre.

“Creo que él (Sterling) lo reemplaza también… va a ser una pelea dulce de todos modos. Yo contra cualquiera de ellos es masivo. Va a ser jodidamente épico. Podría ser un evento principal. Es jodidamente emocionante ahí mismo”.