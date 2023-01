O’Malley: “Chimaev debería ir al peso mediano”

Sean O’Malley cree que Khamzat Chimaev subir al peso mediano es ideal para su carrera. Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC), quien emergió como un contendiente de peso welter cuando superó a Gilbert Burns en UFC 273, se burló del peso mediano para su próxima pelea. Llamó tanto al actual campeón Alex Pereira como al ex retador al título de peso welter Colby Covington, pero aún no ha sido fichado.

O’Malley cree que el peso mediano es perfecto para Chimaev por una razón: la frecuencia de las peleas. Chimaev perdió la marca de peso welter por 7.5 libras para su pelea originalmente programada contra Nate Diaz en UFC 279. Terminó enfrentándose a Kevin Holland en una pelea de peso pactado de 180 libras y presentó “Big Mouth” en el round 1.

“Ese sería el movimiento de carrera más inteligente para ese tipo. Porque para hacer las 170, tiene que estar en una dieta estricta todo el año. No puede joder una o dos veces. Quiero decir, no va a hacer el peso. Sube a 185. Puedes comer. Puedes ser fuerte, hacer una mierda así”.

O’Malley cree que UFC necesita otra superestrella. Con Conor McGregor fuera, O’Malley considera que el regreso de Jon Jones es vital para el UFC, pero no está seguro si se puede confiar en él en función de su historial de percances.

Además de él mismo, O’Malley también nombró a Paddy Pimblett. Pero con Pimblett saliendo de una decisión controvertida sobre Jared Gordon y listo para someterse a una cirugía de tobillo en marzo, todavía cree que hay una brecha actual en las estrellas para la promoción. Ahí es donde ve a Chimaev como el tipo que vende peleas para el UFC.

“Sí, Khamzat, si puede hacer el peso. Quiero decir, eso es un gran problema para hacer el peso. Incluso si sube a 185, quién está arriba en ’85, sería divertido verlo pelear. …Izzy (Adesanya), Álex Pereira. Bo Nickal está allá arriba. Quiero decir, obviamente todavía es nuevo en su carrera en el UFC, pero eso es interesante”.