O’Malley a Edwards: Ponte en el lado bueno con UFC

Sean O’Malley cree que Leon Edwards podría arrepentirse de enfadar a la UFC si se niega a defender su título del peso welter contra Colby Covington.

O’Malley hizo un resumen de UFC 286 en su canal de YouTube, y después de decir que le encanta el enfrentamiento entre Edwards y Covington advirtió a “Rocky” que no debería enfadar a la UFC rechazando la pelea.

“Creo que Colby [contra] Leon va a suceder”, dijo O’Malley. “Si Leon se niega a pelear, la UFC no tiene miedo de decir ‘Está bien, no pelees. Tendremos un nuevo cinturón, un nuevo campeón’. Sabes, creo que si eres Leon no te pongas en el lado malo de la UFC. Di ‘Sí señor’. Si eso es lo que ustedes quieren, voy a salir y vencer a este tipo. Voy a hacer eso y vamos a vender un montón de j*didos pagos por evento”. Ponte en el lado bueno, no querrás estar en el malo“.

Edwards podría querer mirar la reciente situación entre la UFC y el ex campeón de los pesos pesados Francis Ngannou para calibrar si hay algo de verdad en los comentarios de O’Malley. La UFC sólo esperó seis meses después de que Ngannou se convirtiera en campeón para reservar una pelea interina por el título de peso pesado, y después de que “The Predator” derrotara a Ciryl Gane en UFC 270, un estancamiento en las negociaciones contractuales finalmente resultó en que Ngannou dejara la promoción.

O’Malley ocupa actualmente el puesto # 2 en la división de peso gallo, pero está en la incómoda posición de estar clasificado justo detrás del amigo cercano del campeón de peso gallo Aljamain Sterling, Merab Dvalishvili. El “Funk Master” defenderá su título contra Henry Cejudo en UFC 288, y Sterling ha insinuado que podría ascender al peso pluma tras ese combate.