¿Olvidados en WrestleMania 41? The Street Profits responden

WrestleMania 41 va a llevarse a cabo los días 19 y 20 de abril sin contar con los actuales Campeones en Parejas WWE, Montez Ford y Angelo Dawkins. En cambio, en WrestleMania SmackDown, van a exponer el título ante los Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin).

► A veces toca estar en el banquillo

Una situación no puede compararse con la otra pero cuando todo está dicho y hecho tampoco tiene sentido lamentarse sino aprovechar la oportunidad que se tiene e intentar ganarse otras mayores a continuación. Esa es la mentalidad que tienen, como muestran en It Is What It Is:

“Estaría mintiendo si dijera que no duele quedarse en la banca. Pero hey, a veces tienes que asumir tu rol. A veces toca estar en el banquillo. Pero bueno, estamos en SmackDown, defendiendo los cinturones, y vamos a hacer nuestro trabajo contra los Motor City Machine Guns. Vamos a acabar con esos chicos. Vamos a salir ahí y dar un espectáculo.”

En WrestleMania, sí que va a estar en juego el Campeonato Mundial en Parejas con los campeones, The War Raiders, enfrentando a The New Day.