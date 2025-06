Oliveira: «Victoria en UFC 317 sobre Topuria ya está escrita»

Charles Oliveira cree firmemente que el campeón volverá a tener un nombre después de derrotar a Ilia Topuria en UFC 317 .

Oliveira (35-10 MMA, 23-10 UFC) tiene la oportunidad de convertirse en el primer dos veces campeón de peso ligero en la historia cuando se enfrente al ex campeón de peso pluma Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) en la pelea principal de la International Fight Week el 28 de junio en el T-Mobile Arena en Las Vegas ( ESPN+ pay-per-view).

Muchos esperaban que el ascenso de Topuria se produjera contra Islam Makhachev, quien, en cambio, abandonó la división para ascender a peso wélter y enfrentarse a Jack Della Maddalena. Esto dejó la necesidad de que alguien peleara por el cinturón vacante, y Oliveira se encuentra de vuelta en una posición familiar.

Será la tercera vez, un récord, que Oliveira pelee por el oro vacante en su trayectoria en la UFC. Sus combates anteriores fueron contra Makhachev y Michael Chandler. Aunque no pelee para quitarle el cinturón a nadie, es un combate especial.

« Al final, es una pelea por el título; da igual si hay campeón o no. Es una pelea por el título, y hay que ir y ganar. Sin duda es emocionante, sobre todo por la expectación que genera. Está invicto. Eso lo hace aún más emocionante».

Desde que Topuria abordó por primera vez el tema de renunciar a su cinturón de 145 libras y subir a 155 libras en febrero, Oliveira sólo ha mostrado respeto hacia «El Matador».

Sin embargo, esto no ha sido correspondido en la previa del UFC 317, ya que Topuria ha criticado las habilidades e inteligencia de Oliveira. El brasileño siente la falta de respeto y planea su propia redención la noche de la pelea.

«Definitivamente no me ha tratado con el mismo respeto. No sé por qué. Ha estado hablando mucho, pero lo cierto es que lo sabremos el 28 de junio. Todos saben quién es el verdadero campeón«.