Oliveira tiene dos opciones para próxima pelea

El ex campeón de peso ligero de la UFC, Charles Oliveira, no está seguro de cómo encaja en la repentinamente abarrotada cima de la división de las 155 libras, pero sabe que quiere que su próxima pelea sea por un cinturón de título.

“La división es muy complicada. Creo que merezco ser el siguiente, pero trabajo para Zuffa. Se habla de Dustin Poirier, Justin Gaethje e Ilia Topuria. Estoy esperando la llamada. No sé quién será el siguiente. Se habla, pero no lo sé ”.

Las posibilidades parecen infinitas después del UFC 313 de la semana pasada, donde Justin Gaethje derrotó a Rafael Fiziev en otro combate incendiario entre ambos. Después, Gaethje defendió su derecho a enfrentarse a Islam Makhachev, especialmente porque representa el único enfrentamiento reciente de los tres mejores luchadores clasificados oficialmente detrás del actual campeón de la UFC. Arman Tsarukyan, número 1, y el número 2, Oliveira.

Han sido derrotados por Makhachev anteriormente, aunque Tsarukyan perdió la oportunidad de una revancha en enero al retirarse de su pelea por el título en el UFC 311. El número 3, Gaethje, también está bajo consideración, pero hay un potencial factor X en Ilia Topuria, quien dejará vacante su título de peso pluma para pasar al peso ligero.

Si Topuria no consigue una oportunidad inmediata por el título en las 155 libras, a Oliveira no le importaría darle la bienvenida a la división.

“ Pelearé contra quien me digan. Siento un gran respeto por Ilia Topuria, pero esto es peso ligero. Es la división más difícil que jamás hayan visto, y tengo mucha fuerza en mis manos. Confío en mi jiu-jitsu, pero creo que podría noquear a Ilia Topuria”.

Sin embargo, una pelea con Topuria no sería por un cinturón de la UFC. Y si no es una revancha por el título con Makhachev lo que viene a continuación, Oliveira prefiere enfrentarse a Max Holloway por su cinturón de la BMF.

“Una pelea contra Max Holloway sería enorme, y estoy seguro de que sería yo quien saldría victorioso. La primera vez que peleamos, tuve una lesión que me impidió competir. Ambos somos peleadores agresivos, y creo en la potencia de mis manos, así como en mi BJJ. Habría mucha expectación en torno a la pelea.

«Estaría buscando el nocaut, y el BMF significa ser el más duro de la división, ¿verdad? Quiero demostrar que soy el más duro de la división. Cuando hablamos de legado, hablamos de ser el campeón, pero el BMF se trata de ser el más duro, y eso es lo que me considero en esta división. Creo que lo he demostrado, y tener el cinturón BMF es lo único que me falta».