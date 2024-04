Oliveira responde a Tsarukyan: «Soy el número uno en esta división»

Charles Oliveira no es alguien que inicie conversaciones basura antes de las peleas de MMA, pero tampoco las escucha en silencio.

El ex campeón de peso ligero de UFC se enfrentará a Arman Tsarukyan en la histórica cartelera de UFC 300 el 13 de abril, y tiene una respuesta a Tsarukyan diciendo que es un luchador unidimensional . Tsarukyan minimizó las impresionantes estadísticas finales de Oliveira, afirmando que Oliveira se limitaba a tomar las espaldas de sus oponentes y someterlos con estrangulamientos por detrás.

“La gente dice lo que quiere, ¿no?. Si solo tengo eso, y tengo 16 sumisiones en mi récord [de UFC], supongo que todas fueron desde atrás, ¿verdad? Y supongo que los nocauts que tuve no fueron nocauts, fueron sumisiones. Son demasiadas tonterías lo que dicen. Se dijo que soy un desertor, pero me derribaron, caminé hacia adelante y los noqueé. También escuché que no tengo hambre, que ya no la quiero. Él no sabe cuánto deseo volver a ser campeón”.

Oliveira dijo que se ríe de los comentarios basura que se le dirigen porque “no hace ninguna diferencia” y le da a Tsarukyan “todo el respeto del mundo” como oponente.

«Es súper duro, está en una buena racha, etc. Pero estamos hablando de muchachos en la cima de la división. Tienes que calmarte antes de decir algo porque no estás hablando de nadie, soy el número uno en esta división. Tengo el récord de más sumisiones, de más bonificaciones. Si miras mi historia, verás que estás diciendo tonterías”.

Oliveira se recuperó de una derrota por el título ante Islam Makhachev al noquear a Beneil Dariush en UFC 289 y Tsarukyan detuvo a Dariush en diciembre siguiente. “Do Bronx” ha acabado con sus oponentes en 31 de sus 34 victorias y aspira al mismo resultado cuando pelee contra Tsarukyan en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

“Soy un hombre agresivo y camino hacia adelante todo el tiempo, así que no existe tal cosa como caminar hacia atrás. Arman lo sabe, lo ha dicho. Ha dicho un montón de mierda, pero una cosa que acertó es que voy por la victoria en todo momento, así que eso no cambiará. Pero si miras mi última pelea contra Beneil Dariush, verás lo tranquilo que estaba. Estoy evolucionando, estoy creciendo dentro de la jaula, y aquí en la colchoneta, entrenando y evolucionando.