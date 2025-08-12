Oliveira predice posible pelea entre Tsarukyan vs. Topuria

Después de haber peleado con Arman Tsarukyan y Ilia Topuria, Charles Oliveira dio su predicción sobre su posible pelea por el título.

Oliveira (35-11 MMA, 23-11 UFC) perdió por decisión dividida ante Tsarukyan en el UFC 300 el pasado abril. Después, se recuperó con una victoria por decisión en cinco asaltos sobre Michael Chandler en el UFC 309, lo que le valió una pelea por el título vacante de peso ligero contra Topuria en el UFC 317 en junio. Oliveira fue noqueado en el primer asalto .

Aunque Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) inicialmente descartó a Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) como su próximo retador al título, parece que podrían terminar peleando después, como lo insinuaron tanto Chael Sonnen como el propio Tsarukyan.

«Vaya, esa es una pelea entre un luchador sólido y un tipo con un golpeo realmente bueno. Creo que Arman es un tipo muy peligroso, súper duro. Pero, sinceramente, creo que Topuria tiene más posibilidades de ganar. Aun así, va a ser una pelea tremenda«.

Oliveira ha optado por volver a la carga tras sufrir su primera derrota por nocaut limpio. Se enfrentará a Rafael Fiziev (13-4 MMA, 7-4 UFC) en el evento principal de UFC Fight Night 261 en Río de Janeiro el 11 de octubre. El evento se celebrará en el Farmasi Arena y se transmitirá por ESPN+ .