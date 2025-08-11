Oliveira: «La pelea con Holloway definitivamente ocurrirá en algún momento»

Charles Oliveira todavía ve una pelea con el campeón de BMF Max Holloway en el horizonte.

Tras retener su título de la BMF contra Dustin Poirier en la pelea estelar de UFC 318 el mes pasado, Holloway (27-8 MMA, 23-8 UFC) reconoció a Oliveira como una posible opción para su próxima pelea. Ambos pelearon en el evento principal de Fight Night en agosto de 2015, donde Oliveira se lesionó el esófago en una derrota por nocaut técnico en el primer asalto .

Holloway acusó a Oliveira (35-11 MMA, 23-11 UFC) de poner excusas.

«También está Oliveira. Escuché que no paraba de hablar de que tenía una lesión cuando peleamos. La última vez que revisé, cuando hicieron un seguimiento y quisieron averiguar cuál era la lesión, no había ningún informe al respecto. Dijeron que estaba bien, así que no tengo ni idea de qué demonios está hablando».

Oliveira, quien se enfrentará a Rafael Fiziev (13-4 MMA, 7-4 UFC) en el evento principal de UFC Fight Night 261 el 11 de octubre en Río, ignoró los golpes de Holloway y no descarta una revancha en el futuro.

«Creo que todos quieren ver esa pelea. Sin duda, sucederá en algún momento. Digan lo que digan, me da igual. Todos saben que me lesioné. Pasé dos días en el hospital, ¿por qué haría eso gratis? Es parte del juego. Es un gran peleador. Es el campeón de la BMF. ¿Por qué no hacerla realidad más adelante? Por ahora, centrémonos en esta pelea y luego veremos».