Okumura recibe reconocimiento de Ministerio japonés

El luchador japonés del Consejo Mundial de Lucha Libre, Okumura, fue distinguido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón con un Premio en reconocimiento a sus contribuciones para estrechar los lazos de amistad y entendimiento entre México y Japón a través de la Lucha Libre.

► Okumura recibió una nueva distinción

Esto sucedió en el curso de la función de Viernes Espectacular del 3 de octubre, en la Monumental Arena México, luego de que Okumura participara en la lucha especial.

En dicha batalla, el también denominado «Tifón de Osaka» se alió con Difunto y Ultimo Guerrero para caer ante la tercia técnica conformada por Atlantis, Atlantis Jr. y Templario.

Tras el combate, subieron al ring el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón en México, Kozo Honsei, junto con el presidente del CMLL, Salvador Lutteroth, y el ejecutivo del CMLL, José Luis Feliciano. Hosei entregó el reconocimiento a Okumura tras darle lectura.

Luego de la premiación, OKUMURA ​​tomó el micrófono y expresó su agradecimiento al público presente en la Arena México, quien le brindó una gran ovación.

En este deporte, no es necesario hablar el mismo idioma. La pasión por la lucha libre sigue siendo un puente entre Japón y México. Quiero agradecer al gobierno japonés, a la Embajada de Japón en México, al CMLL y a todos los aficionados.

Okumura ha contribuido enormemente a la relación entre Japón y México a través de la lucha libre durante muchos años, sirviendo como puente entre ambos países. Fantasticamania se celebra cada año en New Japan Pro Wrestling como algo habitual, pero no habría sido posible sin Okumura. Hay grandes expectativas de que Okumura siga siendo este lazo de unión entre ambos países.

En este año Okumura se encuentra celebrando 30 años como luchador profesional, de los cuales 21 ha luchado en el CMLL.