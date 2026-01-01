Okumura nuevo participante del MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Okumura luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Okumura, dos veces campeón mundial en parejas de MLW, llega a RIOT con un palmarés de campeonato que pocos pueden igualar. Conocido por su dureza, inteligencia en el ring y experiencia global, Okumura aporta una presencia experimentada y experimentada en el combate más grande y caótico del año en MLW.

A lo largo de su carrera, Okumura ha competido al más alto nivel internacional, luchando en icónicos rings de CMLL y poniéndose a prueba contra rivales de talla mundial en NJPW. Esa combinación de raíces de lucha libre y un estilo japonés fuerte ha forjado a un competidor que se desenvuelve con soltura en combates de lucha, situaciones de alta presión y entornos impredecibles.

Battle RIOT es precisamente eso. Dos competidoras comienzan el combate. Cada 60 segundos, entra una nueva combatiente. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o por ser lanzada por encima de la cuerda superior con ambos pies en el suelo. El último competidor en pie tiene garantizada una futura oportunidad por el Campeonato Mundial de MLW.

La experiencia de Okumura en campeonatos, su serenidad bajo presión y su capacidad para sobrevivir combates largos lo convierten en un factor peligroso a medida que se desarrolla RIOT. En una lucha donde la resistencia y la concentración son tan importantes como la fuerza, Okumura llega al 29 de enero con las herramientas para llegar lejos.

El 29 de enero en Kissimmee, comienza la cuenta regresiva, el ring se llena y un campeón probado entra a la contienda.