Okada vs Mark Briscoe en Grand Slam México

All Elite Wrestling (AEW) escribirá un nuevo capítulo en la historia de la lucha libre internacional con su primer evento televisado en territorio mexicano. Este miércoles 18 de junio, la legendaria Arena México será sede del esperado AEW Grand Slam México, una función que promete emociones intensas y momentos inolvidables.

El último combate confirmado al momento es el de Kazuchika Okada, actual campeón Continental de AEW que enfrentará a Mark Briscoe. Aunque el título no estará en juego, el enfrentamiento ha captado gran atención por la fuerte carga emocional y la historia de venganza que lo envuelve.

► Un duelo con cuentas pendientes

La rivalidad se encendió durante el evento Summer Blockbuster, cuando Okada, junto a su polémico mánager Don Callis, atacó brutalmente a Kenny Omega tras una firma de contrato rumbo a su combate en All In. El asalto culminó con un codazo desde lo alto sobre Omega mientras era retirado en camilla, dejando al ex campeón mundial visiblemente ensangrentado y fuera de acción.

Este acto de violencia desató la reacción inmediata de Mark Briscoe, amigo cercano de Omega desde hace más de dos décadas. A través de un video compartido en las redes sociales de AEW, Briscoe lanzó un desafío directo al “Rainmaker”, prometiendo hacerle pagar por lo ocurrido.

Cartel Grand Slam México